نقطة نظام: أشرف ريفي

ضيف حلقة هذا الأسبوع هو اللواء أشرف ريفي المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي في لبنان. يتناول التفجيرات التي شهدها لبنان أخيراً سواء في الضاحية الجنوبية أو في مدينته طرابلس شمال لبنان وصولاً إلى تفجير السفارة الإيرانية في بيروت الذي يوجّه اللوم فيه إلى تنظيم "القاعدة" الذي "يوجد جزء من قيادته في طهران،" على حدّ قوله. وينحو ريفي باللائمة على ما يسمّيه "الجهاد المضاد" في ما يتعلّق بالتفجيرات التي طالت الضاحية الجنوبية من بيروت معقل "حزب الله".

وفي ما يتعلّق بتفجيرات طرابلس، يؤكّد أن "الأدلة أثبتت تورط النظام السوري وعناصر من داخل لبنان فيها". ويرد على اتهامات له بأنه رعى ظاهرة أحمد الأسير فيقول: "أنا ابن الدولة اللبنانية والمؤسسات، ولا يمكن أن أكون مع الأسير ولا مع أي ظاهرة غير رسمية". وعن الخطة الأمنية في طرابلس يقول إن رهانه عليها مشوب بالخوف.