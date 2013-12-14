نقطة نظام: سالم الرافعي

ضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع هو الشيخ سالم الرافعي، رئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان وإمام مسجد التقوى في مدينة طرابلس شمال لبنان، وهو أحد مسجدين كانا هدفين للتفجيرات في أغسطس الماضي. لا يتهم الشيخ الرافعي كل العلويين، بل من سماهم الزمرة العلوية في الحزب العربي الديمقراطي في طرابلس بتأييد بشار الأسد الذي يقول الشيخ إنه قتل الأطفال والنساء بالكيمياوي، ويقول إن النظام السوري يقف وراء تلك التفجيرات بذريعة أن بعض أئمة المساجد قاموا بنصرة الثورة السورية بالكلمة، وأن من وضعوا السيارات المفخخة هم من علويي جبل محسن. ويضيف الشيخ الرافعي أنه إذا لم تستطع الدولة الاقتصاص من المجرمين فلا يمكن القول لأولياء الدم إنه لا يمكنهم أخذ حقهم بأيديهم.

ورداً على الاتهامات بأن مدينة طرابلس صارت ممراً للسلاح والجهاديين إلى سوريا، يتساءل الشيخ الرافعي "كيف لا يرى الناس أسلحة حزب الله وجحافله التي تذهب إلى سوريا، ولا يرون إلا أفراداً يذهبون إلى سوريا لنصرة إخوانهم.

ويسخر الرافعي من الاتفاق الإيراني الأميركي متسائلاً: كيف استطاعت إيران أن تتعاون وتتصادق مع الشيطان الأكبر ولا تستطيع أن تتعايش وتتصادق مع السنة في لبنان؟

ويخلص إلى القول: إن إيران ترى أن السنة هم الشيطان الأكبر.