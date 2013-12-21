نقطة نظام: محمد شياع السوداني

ضيف البرنامج لهذا الأسبوع هو المهندس محمد شياع السوداني وزير حقوق الإنسان في العراق. وفيها يرد على منظمات حقوقية دولية تقول إن عدد الإعدامات المنفذة في العراق وصل في إلى أعلى معدل له منذ إطاحة نظام صدام حسين، فيرى أن أرقام الإعدامات "لا تقارن بعدد الضحايا الذي يسقطون في الهجمات الإرهابية". ويتساءل عن دور منظمات حقوق الإنسان الدولية أيام جريمة حلبجة وقمع الثورة الشعبانية والمقابر الجماعية في عهد صدام حسين؟ أما عن "اجتثاث البعث" فيرى الوزير العراقي أنه "أسمى قانون" يُنفّذ. وينفي استهداف السنة بالإعدامات والاعتقالات موضحاً أن أبناء المحافظات الغربية كانوا الأكثر تأثرا بالهجمات الإرهابية منذ العام 2003. ويجزم بأنه "لا يوجد الآن في سجون العراق أي موقوف بلا أمر صادر من القضاء العراقي".