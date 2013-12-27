نقطة نظام: جاكلين عقيقي

ضيفة نقطة نظام لهذا الأسبوع هي الفلكية اللبنانية جاكلين عقيقي. ففي مطلع كل عام يتسمر البعض أمام شاشات التلفاز أو ينكبون على الصحف لاستقراء ما يخبأ لهم المستقبل.

نسأل ضيفتنا: هل قراءة الأبراج علم أم كما يقال ضرب من ضروب الشعوذة وبيع الأحلام إلى الناس البسطاء؟ وما نسبة النجاح المقبولة في مجال التوقعات؟ وكم يلعب الحظ أو الاحتمالات دورا في التوقعات؟ وألا يستطيع محلل سياسي أو اقتصادي بارع أن يتوصل إلى نفس التوقع من خلال الدرس والتحليل بعيدا عن تتبع مسارات الكواكب؟ وهل تدر قراءة الأبراج الثروة على ممارسيها أن من خلال الكتب أو الاستشارات التي يقدمونها للمهتمين؟ وهل صحيح أن أفرادا من علية القوم والسياسيين يلجؤون إلى قراء الأبراج والمنجمين في سياق تخطيطهم للمستقبل؟ وأخيرا هل تتفق ضيفتنا مع "كذب المنجمون ولو صدقوا"؟