نقطة نظام: ماجد نواز

ضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع هو ماجد نواز الناشط البريطاني المسلم وأحد مؤسسي منظمة كويليام لمكافحة التطرف في بريطانيا.

ماجد نواز قضى 13 سنة في صفوف حزب التحرير الإسلامي وتبوأ مواقع قيادية فيه وقضى جزءا من عقوبة بالسجن في مصر لإدانته بعضوية تنظيم محظور.

في عام 2008 أعلن ماجد نواز انشقاقه عن حزب التحرير بعد أن اكتشف استغلاله الدين الإسلامي لأهداف حزبية ومناداته بالتغيير من خلال الانقلاب العسكري.

وقد واكب نواز ما يسمى التطرف الإسلامي في مرحلة تصاعده؛ إن في بريطانيا أو باكستان أو حتى الدانمارك. وقد أسس هو وآخرون قبل سنوات منظمة كويليام (Quilliam) التي تعنى بمكافحة التطرف.

وتستمد المنظمة اسمها من اسم ويليام كويليام البريطاني الذي انشأ أول مسجد في بريطانيا في القرن التاسع عشر. وقد أعلن حزب الديموقراطيين الأحرار ( الشريك في الحكومة الائتلافية البريطانية الحالية) ترشيح ماجد نواز للانتخابات البرلمانية القادمة باسم الحزب.

في هذا اللقاء يتحدث ماجد نواز عن تجربته الطويلة في حزب التحرير وحقبة ما بعد انشقاقه، كما يتحدث عن الجهاديين في سوريا ويدعو إلى وضع خطة للتعامل معهم عندما يعودون إلى البلدان التي جاءوا منها.