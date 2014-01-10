نقطة نظام: الدكتور ياسر برهامي

ضيف حلقة هذا الأسبوع هو الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية" في مصر. هذه الجماعة وذراعها السياسية حزب "النور" تشنّان حملة لإقناع المصريين بالتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد في مصر رغم وجود بعض المخالفات فيه كما يقول. فهل هو تصويت المضطر؟ وفي المقابل، هل تجد جماعته أن المقترح الجديد يخدم مشروع العمل الإسلامي؟ وكيف يعمل حزب "النور" على ألا يتعرّض للشطب جراء المادة الدستورية التي تقضي بحظر الأحزاب القائمة على أساس ديني؟ ولماذا قرر الانحياز إلى خارطة الطريق التي أعلنت في 3 يوليو من العام 2013؟ هل يقدم هؤلاء أنفسهم على أنهم البديل من "الإخوان المسلمين"، خصوصاً بعد إعلان "الإخوان" جماعة إرهابية؟