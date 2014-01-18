نقطة نظام: صلاح المرغني

ضيف نقطة نظام لهذا الاسبوع هو وزير العدل الليبي صلاح المرغني الذي يشرح العقبات التي اعترضت سبيل الجهود لفرض الامن والنظام والقانون في ليبيا. ينحو الوزير باللائمة على الاضطراب الامني وانتشار 22 مليون قطعة سلاح في الشارع الليبي ويضيف ان القذافي كان قد اطلق 14 الف سجين في بداية الثورة لارباك الامن. وفي تعليقه على سيطرة بعض الجماعات على موانىء تصدير النفط الليبية يقول الوزير ان هذه الجماعات لها ارتباطات قبلية. ومضى المرغني فقال ان معظم السجون الليبية صارت تحت نطاق الشرعية واقر بان ضحايا الامس صاروا جلادي اليوم. واكد ان تقارير منظمات حقوق الانسان الدولية عن ليبيا جميعها صحيحة. وانتقد وزير العدل الليبي الايدولوجيات السياسية المستوردة من الخارج. وخلص الى ان الثورة الليبية كانت عنيفة على نقيض الثورتين التونسية والمصرية.