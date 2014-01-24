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نقطة نظام: ميرال طحاوي

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ضيفة هذا الأسبوع هي الكاتبة والروائية المصرية الدكتورة ميرال الطحاوي، التي انشقت عن تنظيم "الإخوان المسلمين" في مصر وكشفت جوانب من سياستهم الداخلية، ولاسيما منها تعاملهم مع الجناح النسوي في الجماعة. الطحاوي تصف التنظيم بأنه "مكيافيلي يستغل أعضاؤه المرأة لأسباب سياسية"، على حد تعبيرها، "ولا توجد لديهم سياسة تنويرية تجاه المرأة".

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