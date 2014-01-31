نقطة نظام: حمدين صباحي

ضيف هذا الأسبوع هو حمدين صباحي، المرشّح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية ومؤسّس "التيّار الشعبي"، الذي أعلن أنه يترشّح "من أجل برنامج ثوري للعدالة والحرية والديمقراطية"، ومن أجل منع عودة نظام مبارك و"الإخوان المسلمين" وتمكين الشباب من المشاركة السياسية.

ويرى أن ترشح المشير عبدالفتاح السيسي قد تكون مفاعيله سيئة في حال فشله في الحكم ما قد يبدد الآمال العريضة التي علقها عليه الشعب المصري. ويقرّ بأن الثوار أخطأوا حين لم يكوّنوا تنظيماً قوياً يجمعهم بعد "ثورة 25 يناير".

ويتهم صباحي "الإخوان" بالأنانية وبتغليب مصالحهم على مصالح الشعب، وقال إنه رفض منصب نائب الرئيس، الذي عرضه عليه الرئيس المعزول محمد مرسي، لأنه لا يريد العمل مع نظام يخدم جماعة بعينها.