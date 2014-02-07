نقطة نظام: درّية شرف الدين

ضيفة هذا الأسبوع في برنامج "نقطة نظام" هي وزيرة الإعلام المصرية الدكتورة درّية شرف الدين، التي تستذكر وضع الإعلام المصري في عهد "الإخوان المسلمين" الذي كغيره من مؤسّسات الدولة كان هدفاً للسيطرة.

وتنفي الوزيرة أن يكون في عهدها تمّ فصل مؤيدي "الإخوان" من الإذاعة والتلفزيون، موضحة أن الفصل طال "عناصر مخربة".

ومع أن إغلاق القنوات الدينية منوط بوزارة الاستثمار فإن الدكتورة شرف الدين تقول إنه "ربما وجد أن هذه القنوات تخرج عن ميثاق الشرف الإعلامي أو تسيء إلى الشعب والكيان الوطني فتم إغلاقها". ودافعت عن تغطية التلفزيون الرسمي لاعتصامي "رابعة" و"النهضة"، مستغربةً أن يطلب منها منح "الإخوان" الذين يرتكبون "أعمالاً إرهابية" على حد قولها، فرصة للتحدث على شاشة التلفزيون.