نقطة نظام: نجيب ساويرس

ضيف هذا الأسبوع هو المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري مؤسس حزب "المصريون الأحرار". يرى ساويرس الذي ينتمي إلى الطائفة القبطية أن المجتمع المصري "ليس جاهزا بعد لوصول مسيحي إلى رئاسة الجمهورية".

وعن عدم توليه منصباً وزارياً يقول إن في مصر حساسية من بلوغ رجال أعمال مناصب وزارية، لكنه يقول إنه سيعمل على مساعدة الاقتصاد من خلال استثمارات تجلب إيرادات وتتيح فرص عمل. ويرى أن 70% من مشكلة الاقتصاد المصري تتمثل في دعم الطعام والطاقة.

وعن حماسة المصريين لترشح المشير عبدالفتاح السيسي للرئاسة يقول ساويرس إن اللجوء إلى شخصية عسكرية سببه الإرهاب منبهاً إلى أن "ليس لدى أي رئيس مقبل عصا سحرية لحل المشكلات".

