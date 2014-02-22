نقطة نظام: أحمد بن بيتور

ضيف هذا الأسبوع هو الدكتور أحمد بن بيتور، رئيس أسبق للحكومة في الجزائر ومرشح مبكر لانتخابات الرئاسة هذه السنة.

ومع أنه شبه واثق من أن الانتخابات "لن تكون نزيهة،" بحسب تعبيره، فإنه يصر على خوضها لأنه يرى فيها "فرصة لتغيير النظام سلمياً من خلال صندوق الاقتراع بدلا من العنف،" ضارباً المثل بما حصل في تونس ومصر.

وفي هذا السياق يقول بن بيتور: "صحيح أن المتظاهرين في الشوارع نجحوا في إسقاط زين العابدين بن علي وحسني مبارك لكنهم لم ينجحوا في إحداث التغيير المطلوب، لأنه لم يكن لديهم برنامج سياسي مسبق ولا قيادة موحدة". ورأى أنه إذا ترشح الرئيس الراهن عبدالعزيز بوتفليقة "فسيتم تزوير العملية الانتخابية".

ويختصر الدكتور بن بيتور برنامجه الاقتصادي بالقول: "نريد جزائر السلم، جزائر العدالة وجزائر الرفاهية".