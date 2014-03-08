نقطة نظام: أسعد مصطفى

ضيف هذا الأسبوع هو أسعد مصطفى وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة التي شكلتها المعارضة السورية. يقول إن "عدد ضحايا الحرب في سوريا حتى الآن ليس 140 ألفاً فقط بل 300 ألف أو 400 ألف بين مدنيّين وثوّار".

ونفى أيّ نيّة لنقل قيادة "الائتلاف الوطني" أو الحكومة أو قيادة أركان "الجيش الحرّ" إلى الأردن مؤكّداً أن "مؤسّسات الثورة ستظلّ في الشمال"، نافيا أن يكون دور تركيا "الحاضنة للثورة السورية قد فتر أو تزعزع".

وكرّر مناشدة "أصدقاء سوريا" إمداد الثوّار بسلاح نوعي وعدوا به كما قال، عازياً تقدّم النظام مؤخراً هنا وهناك إلى السلاح الضخم الذي بحوزته والذي ليس لدى الثوار ما يمكنهم من التصدي له.

ونفى ما قيل عن اتفاقات هدنة عقدها بعض قادة فصائل الثوّار المحليّين في ريف دمشق مع قوّات النظام قائلاً إن "النظام يحاول جرّهم إلى مثل هذه الاتفاقات التي لا يتقيّد بها".

وعن إقالة اللواء سليم إدريس رئيس أركان "الجيش السوري الحرّ" السابق واستبداله بالعميد عبدالإله البشير قال إن القرار اتّخذه المجلس العسكري الأعلى وفق الأصول وضمن صلاحيّاته، وإن الصعاب التي واجهتها قيادة الأركان أملت هذا التغيير، داعياً اللواء إدريس بصفته عسكرياً إلى التزام القرار.

