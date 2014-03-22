نقطة نظام: عزّت الشابندر

ضيف هذا الأسبوع هو البرلماني والقيادي الشيعي العراقي عزّت الشابندر الذي يرى أن "طبيعة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تعامله مع الأمن والتقارير التي تلقّاها حالت من دون حلّ أزمة الأنبار".

واعتبر أن المشكلة الأمنية تشكّل خطراً على وحدة العراق ومستقبله، داعياً إلى التمييز بين "إرهابيّين وحمَلة سلاح في وجه الاحتلال وأهل الأنبار".

واتّهم الشابندر رئيس الحكومة العراقية بـ"الخلط بين الإرهابيّين وغيرهم ما تسبّب في اعتقال أبرياء بلا بيّنة".

واتّهم سياسة الحكومة بتحويل أهل الأنبار إلى حاضنة للإرهابيّين، مطالباً المالكي باعتقال قادته الأمنيّين "لأنهم حوّلوا المعتقلين إلى إرهابيّين". ودعا أخيراً القوى الشيعية العراقية إلى اعتماد خط مغاير للمالكي لإنقاذ البلاد.