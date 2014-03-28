نقطة نظام: علي بن فليس

ضيف هذا الأسبوع هو علي بن فليس رئيس الوزراء الجزائري الأسبق والمرشّح لانتخابات الرئاسة الجزائرية هذه السنة.

بن فليس كان قد ترشّح لانتخابات عام 2004 ولم يُوفّق "بسبب التزوير الفاضح" بحسب قوله. ويؤكّد أنه لن ينسحب من سباق الرئاسة هذه السنة "حتى وإن ظهرت بوادر تزوير"، معوّلاً على أن "الشعب لن يسمح بأن تزوَّر إرادته".

ونفى أن تكون المؤسّسة العسكرية بصدد التدخّل في الانتخابات لأنها "تعي ما حدث من تغيير في المجتمع الجزائري، ولن تتّخذ موقفاً معارضاً للإرادة الشعبية". ونفى بن فليس أن يكون مرشّح السلطة كما الرئيس الراهن عبدالعزيز بوتفليقة رغم أنه يحظى بتأييد قطاع عريض من قواعد حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم ولجنته المركزية، على حدّ قوله.

ووعد في حال فوزه بتعميق المصالحة الوطنية والعمل على أن تكون ولاية رئيس الجمهورية محدودة بعهدتين فقط.