نقطة نظام: جمال معروف

ضيف هذا الأسبوع هو جمال معروف قائد "جبهة ثوّار سوريا" الذي يروق للبعض وصفه بـ"قائد صحوات سوريا" بسبب تصدّيه لتنظيمات مسلّحة ذات علاقة بـ"القاعدة". ويقول معروف إن مسلّحيه اضطروا لمقاتلة "داعش" بعدما ارتكبت اعتداءاتٍ على المدنيّين و"الجيش الحرّ".

ويوضح أن العداء مع "داعش" مطبق لكن ليس مع "جبهة النصرة"، مؤكداً أن "داعش" تسيطر على آبار النفط في منطقة شاعر. ويرى أن الشعب هو الذي يقرّر مستقبل سوريا بعد بشّار الأسد، قائلاً: "وقفنا ضد نظام بشّار وأبيه وسنقف ضدّ أيّ فصيل يصادر حقّ الشعب".

ويوضح أن "لا مشكلة مع العلويّين الذين لم تتلطّخ أيديهم بالمجازر"، كاشفاً عن وجود عناصر داخل نظام الحكم السوري تسهّل الاتصالات مع "الجيش الحرّ".

