نقطة نظام: عبد المنعم أبو الفتوح

ضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع، هو الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح مرشح انتخابات الرئاسة المصرية السابق ورئيس حزب"مصر القوية".

ومع أن الدكتور أبو الفتوح كان قد أعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة في مصر لانعدام المسار الديمقراطي حسب رأيه، إلا أنه لا يستبعد العودة عن هذا القرار والترشح إذا طرأت ظروف مواتية، ولكن الحزب لم يحسم أمره بعد بشأن المشاركة في الانتخابات تصويتاً.

ويؤكد الدكتور أبو الفتوح أن نتيجة الانتخابات محسومة لصالح وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي، بسبب الدعاية الواسعة التي حظي بها حتى قبل أن يعلن نية الترشح.

ودعا أبو الفتوح السيسي أن تكون أولويته في حال فوزه بالرئاسة ترسيخ المسار الديمقراطي في مصر.

ويرفض أبو الفتوح وصفه بالإسلامي، ويقول إن القطيعة بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين حدثت عام 2009، نتيجة ما اعتبره خروج قيادة الإخوان عن مبادئ حسن البنا التي قال إنه ما زال يؤمن بها. وكان خلافه مع الإخوان قد ظهر إلى العلن بعد ثورة يناير على خلفية ترشحه للرئاسة آنذاك. ولكنه امتنع عن إدانة الإخوان باعتبارهم من منظوره يمرون بمحنة. ونفى أن يكون قد خذل شباب الإخوان الذين انشقوا عن الجماعة دعماً وتأييداً له.

ورفض أبو الفتوح ما يقال عن أن حزبه حركة احتجاجية تكتفي بالنقد دون تقديم البدائل، وقال إن لدى حزبه سياسات واضحة بهذا الشأن