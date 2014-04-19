نقطة نظام: هالة شكرالله

ضيفة الحلقة هي هالة شكرالله، رئيسة حزب "الدستور" في مصر، أول امرأة تنتخب على رأس حزب مدني كبير في بلادها. تؤكد عدم مسؤولية الحزب عن تصرفات رئيسه السابق محمد البرادعي ومواقفه بعد استقالته. وتعتبر أن "الإخوان" هم "إرهابيون قاموا بإساءة بالغة للمجتمع المصري". واتهمت "التيار المتأسلم" عموماً بالتحريض على الأقباط، لأنه يرى في الآخر خطراً عليه، على حد قولها.

وتضيف أن "الإخوان يميزون حتى مع الملل الأخرى داخل الإسلام"، مشيرة إلى أن عدداً من السلفيين و"الإخوان" انشقوا وانضموا إلى حزب "الدستور" لإيمانهم بالحياة المدنية. وفيما اعتبرت أن ترشح الفريق عبدالفتاح السيسي يستند إلى تأييد شعبي ودعم من الدولة، رأت أن "مصر تحتاج إلى قيادة سياسية حكيمة مدنية ترى في الديمقراطية حلاً".

