نقطة نظام: سعيدة حسين وارسي

ضيفة هذا الأسبوع هي البارونة سعيدة حسين وارسي وزيرة شؤون الجاليات والأديان في وزارة الخارجية البريطانية التي ترى أن الاقتصاد البريطاني يستطيع استيعاب التمويل الإسلامي القائم على أساس الشريعة، معتبرة أن المملكة المتحدة تنفرد بين الدول الغربية بكونها تفهم الإسلام. وعن التحديات التي تواجه الأقليات المسلمة في الغرب، تتحدث عن موقع الدين في الشأن العام وأهمية الهوية وعلاقة الأقليات بدين الأكثرية، لكنها أشارت إلى "الانقسامات المقلقة داخل الدين الواحد في الغرب، ولاسيما النزعة المذهبية داخل الدين الإسلامي نفسه". وأعربت عن رفضها للاستخدام الراهن لكلمة "الجهاد" الذي هو "سعي الفرد الدائم إلى أن يكون أفضل مما هو عليه"، على حدّ تعبيرها.