نقطة نظام: منى فياض

ضيفة نقطة نظام لهذا الأسبوع، هي الناشطة والأستاذة الجامعية اللبنانية، الدكتورة منى فياض. ضيفتنا، وهي شيعية، تلقي الضوء على رد الفعل في أوساط الشيعة اللبنانيين على تدخل حزب الله في الحرب الجارية في سوريا، وتقول إن نموذج التضحية بالأبناء من أجل "حزب الله" لم يعد قائماً في المجتمع الشيعي، وإن الشيعة لا يرغبون في أن يموت أبناؤهم في سوريا، ولكنهم لا يجاهرون بهذا الرأي.

وتضيف أن حزب الله يدفع رواتب وتعويضات لحفز الشباب على القتال في سوريا. وترى ضيفتنا أن حزب الله ربما استطاع إقناع الشيعة وتخويفهم بعد وصول السيارات المفخخة إليهم، ولكنها تستدرك قائلة إن التفجيرات في المناطق الشيعية لم تبدأ إلا بعد أن أعلن حزب الله صراحة عن تدخله في سوريا.

وتقول إن الحرب السورية خلفت معاناة نفسية واجتماعية بين اللبنانيين. وتطالب الدكتورة منى فياض حزب الله بسحب قواته من سوريا، والاعتذار لأهالي القتلى الشيعة. وتضيف أن انسحاب الحزب من سوريا سيحد من الضرر الذي يلحق بالعالم العربي أجمع.