نقطة نظام: عزام الأحمد

ضيف هذا الأسبوع هو عزّام الأحمد القيادي في حركة "فتح" المسؤول عن ملف المصالحة مع حركة "حماس". يؤكّد أن متغيّراتٍ منها ما حصل في مصر حملت "حماس" على الموافقة على التوقيع على اتفّاق المصالحة، وأن "حماس" هي التي كانت تؤخّر الاتفاق بسبب تشابك علاقاتها. ويوضح الأحمد أن جميع الفصائل الفلسطينية وقّعت الورقة المصرية التي هي أساس اتفاق المصالحة الأخيرة.

ويؤكّد أن إعادة هيكلة أجهزة الأمن الفلسطينية ستحصل قريباً بإشراف لجنة عربية وأن جميع الأجهزة في الضفة والقطاع ستكون بإمرة الرئيس الفلسطيني.

واعتبر أنه "لا بدّ من محاسبة كل من ارتكب أعمالاً بشعة تتناقض مع القوانين وحقوق الإنسان"، في إشارة إلى أحداث العام 2007 التي سيطرت "حماس" بنتيجتها على قطاع غزّة.

وأوضح أن الفلسطينيّين نحّوا الكفاح المسلح بعد اتّفاقات أوسلو "لكنهم لم يتخلّوا عنه".