نقطة نظام: فؤاد حميرة

ضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع هو الفنان السوري العلوي المعارض، فؤاد حميرة، الذي يؤكد أن 80% من العلويين هم ضمنياً ضد آل الأسد، وأن النظام زرع في أذهانهم أن وجودهم مرتبط بوجوده من خلال علاقة مصلحية قبل خلالها العلويون بما سماها فتات الأسد.

ويضيف أنه يسعى للتواصل مع العلويين لتفكيك التحالف المصلحي بينهم وبين النظام، ولإقناعهم بأن الثورة ليست ضدهم. وطالب الفنان العلوي السوري المعارضة بألا تستعدي العلويين، وأن توفر ممرات آمنة لمن يريد الانشقاق من الضباط العلويين. ويرى فؤاد حميرة أنه لاتزال هناك فرصة لفتح حوار مع المثقفين العلويين في الداخل. ويقول الفنان السوري إن العلويين سيسقطون الدويلة العلوية التي يعد بها آل الأسد. ويختم بالقول إنه لا يبحث في هذا كله عن صك براءة للعلويين السوريين.