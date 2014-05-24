نقطة نظام: صالح المطلك

ضيف هذا الأسبوع هو الدكتور صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات، رئيس "القائمة العربية". يؤكّد أنه لا يرى مشكلة في حكومة أغلبية سياسية كما يطالب به رئيس الوزراء نوري المالكي، لكن ذلك يمكن أن يحصل في ظلّ نظام فيه مؤسّسات وقضاء مستقل، "وكلا الأمرين غير متوافرين في العراق،" على حدّ تعبيره.

وانتقد المطلك الانتخابات النيابية الأخيرة التي "لم تعبّر نتائجها حقّاً عن التغيير بسبب الممارسات التي تعرض لها الناخبون ومنعهم من الخروج للاقتراع، وبسبب السلطة والمال السياسي والتزوير،" على حد تعبيره.

ورفض المطلك ولاية ثانية وثالثة لأيّ من رئيسي الوزراء والجمهورية، "لأن تكرار هذه التجربة يؤدّي إلى التفرّد والديكتاتورية، في رأيه.

واعتبر أن "التحالف الوطني" الشيعي يمكنه استبدال المالكي أو الإبقاء عليه.