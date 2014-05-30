نقطة نظام: زكي بن أرشيد

ضيف هذا الأسبوع هو زكي بن أرشيد، نائب المراقب العام لـ"الإخوان المسلمين" في الأردن، يوضح موقفه مما تردد عن انشقاق في صفوف الجماعة بعد فصل 3 من كوادرها القيادية على خلفية مبادرة إصلاحية باسم "زمزم"، أعلنت بهدف النهوض بخطابها. ويعتبر ابن أرشيد الخلاف تنظيمياً لا إيديولوجيا،ً وأن أي جهد للإصلاح يجب أن يكون من خلال أطر الجماعة ومؤسساتها. وينفي أي طابع جهوي للخلاف بين ذوي أصول شرق أردنية ومتحدرين من أصول فلسطينية. ويعلن أنه هو نفسه من شرق الأردن، ونفى أي اختراق لحركة "حماس" الفلسطينية لـ"إخوان" الأردن، مذكّراً بأنه كان من كوادر "حماس"، ثم عاد إلى الجماعة. وتعليقاً على تجربة "إخوان" مصر يرى أنها تحتاج إلى مراجعة معمّقة، وأنها كانت تحتاج إلى 5 سنوات في الحكم حتى يمكن الحكم عليها. ويرى أن نقطة ضعف "إخوان" مصر كانت في الإعلام.