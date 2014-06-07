نقطة نظام: أسامة الجويلي

ضيف الحلقة هو أسامة الجويلي وزير دفاع أسبق في ليبيا الذي يرى أن التحرّك الراهن للواء خليفة حفتر يؤخّر بناء الدولة الليبيّة، داعياً إيّاه إلى عدم استحداث تشكيلاتٍ مسلّحة لأنه يسوّغ للآخرين القيام بذلك أيضا. وطالب بوجوب استبدال "المؤتمر الوطني" لأنه "سبب العلّة والداء،" على حدّ تعبيره. وشدّد الجويلي على وجوب بناء منظومة أمنية متكاملة تضمن مكافحة الإرهاب في ليبيا. وكشف أن نحو 120 ألف منتسب من الثوّار انضمّوا إلى الجيش الليبي الراهن، معتبراً أن "لا شرعية لأيّ تشكيلٍ عسكريٍ إلا بوجود مؤسّسة رسمية تُتبع وتُطاع".