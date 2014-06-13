نقطة نظام: أمل كربول

ضيفة نقطة نظام لهذا الأسبوع هي آمال كربول وزيرة السياحة التونسية التي تقول إن صورة تونس في السنوات الثلاث بعد الثورة كانت سلبية وانعكس أثرها على قطاع السياحة، وأضافت أن السياحة تأثرت أيضا نتيجة الإعلام الذي يتطرق للنواحي السلبية في البلاد.

وفي المقابل تقول الوزيرة كربول إن الحكومة حققت في الأشهر الأخيرة نجاحا كبيرا على صعيد الأمن، وإن لدى الوزارة استراتيجية لاستعادة السياح الأوروبيين إلى تونس مرحبة في الوقت نفسه بالسياح العرب عموما والخليجيين خصوصا. وقالت إن مهرجان الغريبة في جزيرة جربة هذا العام حقق نجاحا باهرا، وإن تقاليد تونس تقضي أن بإمكان أي يهودي أن يحج إلى المعبد الموجود في جزيرة جربة قائلة إننا نرحب باتباع كل الديانات في تونس.