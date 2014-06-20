نقطة نظام: محمد رشيد قباني

أزمة المرجعية الدينية السنية في لبنان المتمثلة بمفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قبّاني تشكّل الآن نقطة خلاف رئيسية مع المؤسّسة السياسية السنّية التي تسعى إلى الحدّ من دور المفتي بدعم مجلسٍ شرعيّ موازٍ لسلطته، علماً أن ولايته تنتهي في سبتمبر المقبل.

ويقول قبّاني لبرنامج "نقطة نظام" إن سلطته يجب أن تكون منفصلة عن السياسية متّهماً أطرافاً سنية بأنها تريد عزله واستبداله بمفتٍ موالٍ لها.

وعن العلاقة المثلى مع المسيحيّين يتحدّث مفتي لبنان عن "ميثاق العهد الأخلاقي" الذي اقترحه مع البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي.

وأوضح أن الفكرة جاءت بعد تفجير كنائس في مصر والعراق. ويرى في المقابل، أن الخلاف بين السنّة والشيعة هو سياسي ويتعلّق ببسط السلطة والنفوذ. ووصف ما يحدث في العراق بأنه "نتيجة الفوضى الخلاّقة التي خلّفها الاحتلال الأميركي"، محمّلاً جميع الأطراف العراقية المسؤولية عما يحدث.