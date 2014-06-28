نقطة نظام: محمد علي الحسيني

ضيف البرنامج هذا الأسبوع هو السيد محمد علي الحسيني، رجل دين شيعي لبناني، الأمين العام لـ"المجلس الإسلامي العربي" الذي يعتبره "المرجعية السياسية للشيعة العرب في موازاة ولاية الفقيه التي يفرضها النظام الإيراني ويتبناها حزب الله اللبناني".

ويوضح أن هدف المجلس التصدي للنظام الإيراني ونظام "ولاية الفقيه" وتنبيه العرب الشيعة إلى مخاطر الدعوات الموجهة إليهم من النظام الإيراني. ويعزو التأييد الذي يحظى به "حزب الله" في أوساط الشيعة اللبنانيين إلى أنه "وُلد وفي فمه ملعقة ذهب إيرانية،" على حد تعبيره، وأن "موازنته تُقدر بمليارات الدولارات".

ويرى الحسيني أن "الشيعة اللبنانيين لا مشروع سياسياً لديهم". ويتهم "حزب الله بأنه يؤدي دور القائم بأعمال النظام الإيراني في لبنان والمنطقة".