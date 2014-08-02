نقطة نظام: جبران باسيل

برنامج "نقطة نظام" يستأنف حلقاته بعد انتهاء شهر رمضان بحلقة مميزة مع جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين اللبنانيين. في هذه الحلقة يسلط الوزير الضوء على معادلة توازنات الدولة اللبنانية وقواها السياسية الفاعلة متطرقا إلى إشكالية مشاركة قوات لبنانية ممثلة بفصيل "حزب الله" خارج الأراضي اللبنانية، ودعمها نظام الحكم السوري في قتاله للمعارضة السورية. وينوه الوزير اللبناني بضعف القوات الحكومية اللبنانية المتمثلة بالجيش في محاربة ما سمّاه بالإرهاب. وقال: "مشاركة أطراف داخلية منها "حزب الله" في حرب سوريا عامل مؤثر على أوضاع لبنان". في وقت دعا الاطراف العربية والدولية الى ما سمّاه "عدم إقحام بلدانهم في الأزمة السورية وترك الشعب يُقرّر مصيره".. وأكد الوزير اللبناني بأن "المملكة السعودية هي الدولة الوحيدة التي دعمت الجيش اللبناني بمنحة مالية كبيرة".