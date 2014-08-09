نقطة نظام: خضيّر المرشدي

"هدف الثورة في العراق هو ازالة العملية السياسية الحالية والشروع بعملية سياسية جديدة." هذا ما يقوله الدكتور خضير المرشدي ممثل حزب البعث والامين العام للجبهة الوطنية القومية الاسلامية في العراق. ويمضي المرشدي فيؤكد ان احدا منا لا يريد عودة البعث للحكم في العراق. وقال "لا إلتقاء بين حزب البعث وحزب الدعوة لان الاخير حزب ايراني". وفيما يقر بتظلمات العراقيين من النظام السابق الا انه يصف ممارسات النظام انذاك بالخطأ وانها لم تكن تقوم على اساس طائفي. ودعا الى عقد مؤتمر قريبا لتقييم اداء الحزب وقيادته وما ال اليه حال العراق والحزب عام 2003. ودافع المرشدي عن اشادة عزت الدوري بداعش والجماعات المماثلة وقال ان تصريحات الدوري عن الاسلام انما تعبر عن فكر الحزب ومشروعه القومي. "