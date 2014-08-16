نقطة نظام: مريم رجوي

"الشعب الإيراني لا يريد دستوراً جاءت من خلاله ولاية الفقيه. هذا الشعب يريد إيران ديموقراطية حرة يتم فيها الاعتراف بحق الاختيار الحر لجميع أبناء الشعب"، هذا ما قالته مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في لقاء ضمن برنامج نقطة نظام.

وترى السيدة رجوي أن المشروع النووي الإيراني غير وطني وكلف البلاد حتى الآن حوالي 300 مليار دولار، فيما 70% من أبناء الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر.

وتتهم السيدة رجوي ما تسميه نظام الملالي بجلب الطائفية إلى المنطقة. وتعرب عن تأييدها للثورتين السورية والعراقية، إلا أنها تقول إن هذا الدعم سياسي وليس دعما بالمقاتلين حسبما تردد دعايات نظام الملالي على حد وصفها. وتضيف: لولا ديكتاتورية بشار الأسد ونظام الملالي لما كان بمقدور الحكومة العراقية أن تفرض الجرائم والقمع على الشعب العراقي، خاصة السنة من بينهم.

وتدين السيدة رجوي تنظيم داعش بشدة وتقول إنه ينفذ اغتيالات ويفجر مراقد الأئمة والأنبياء ويرحل المسيحيين. وتطالب مريم رجوي دول الخليج العربية باتباع سياسة حازمة تجاه ما تسميه نظام الملالي وتمنع تدخلات هذا النظام في المنطقة. أخيرا تقول السيدة رجوي إن حقوق الأقليات في إيران ستكون مضمونة في إطار السيادة الوطنية ووحدة التراب الإيراني.