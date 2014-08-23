نقطة نظام: لويس رافائيل الأول

" لا يستطيع المسيحيون استعادة ديارهم وبلداتهم في سهل نينوى دون عمل عسكري" هذا ما يراه البطريرك لويس رافائيل الاول بطريرك الكلدان في العراق والعالم. وبعد ان يتحدث عن نزوح 100 الف مسيحي عراقي يحمّل الاميركيين المسؤولية عن الفراغ الحاصل بعد غزوهم العراق عام 2003 كما يحملهم المسؤولية الاخلاقية والانسانية عن حماية العراقيين من كافة الطوائف. ولكن البطريرك يحرص على القول" ليس من ثقافتنا ولا اخلاقنا عادة ان نطلب عملا عسكريا" ومع ان البطريرك ساكو يرفض تشكيل ميليشيات مسيحية الا انه يستدرك قائلا ان حق الدفاع عن النفس حق مشروع وطبيعي ومقدس. ويتحدث البطريرك بألم عن عجز الحكومة المركزية العراقية وحكومة كردستان عن فرض النظام والامن ويطالب ان يكون صوت المرجعيات الاسلامية قويا ومنددا وان اضاف ان المرجع الشيعي اية الله السيستاني ابلغه ان ليس كل الناس يستمعون الى صوت المرجعية. ويحمل البطريرك ساكو اطرافا لها مصالح في النفط والغاز المسؤولية عن اثارة الفتنة في العراق.

