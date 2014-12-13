سليم الجبوري - رئيس مجلس النواب العراقي

- لم أؤخر إستجواب صالح المطلك نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة اغاثة النازحين في قضية الفساد المالي ولكن بعض النواب سحبوا تواقيعهم.

- عدد المساجين السنة في السجون العراقية يصل الى اربعين الفا من فئات مختلفة.

- أتفق مع الحراك السني في ضرورة تلبية مطالبه لكن لا اريد ان أفشل اي مبادرات للاصلاح.

- يجب تسليح العشائر لمواجهة المنظمات الارهابية. الحكومة وزعت اسلحة لكن اسيء استغلالها من المعطي والمستلم. سنمضي في تجريم كل من يحمل السلاح خارج اطار الدولة.

- "الحشد" الشعبي" مبادرة اتخذت اصلا لمواجهة الارهاب لكن اسيء استخدامها من قبل البعض. السيستاني ابلغني رفضه استغلال السلاح تحت عنوان" الحشد الشعبي" او غيره.

