جاء في تعليق رافع العيساوي في هذا اللقاء أن المالكي بلا خبرة واعتمد الطائفية في سياسته ليغطي عن طموحاته الشخصية. ويقول الضيف "أنا وغيري دققنا المسمار الأخير في نعش حكومة المالكي الطائفية الفاسدة، وأن ما يكتشفه العبادي الآن من فساد كنا أوصلناه إلى المرجعية الشيعية عبر وسيط". وحذر العيساوي من أن يقوم السنة بردة فعل تجاه "الحشد الشعبي" الذي دعت إلى تأسيسه المرجعية الشيعية. وقال نحن نخشى أن تخرج "عمامة سنية" تطالب بقتال "الحشد الشعبي" الذي أفتى به السيستاني". أما عن الجارة إيران فقال الضيف إن التسليح عبرها غير مرحب به، والعشائر تطالب بتسليح من الدولة والحكومة فقط.