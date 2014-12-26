نهاد مشنوق

ضيف هذا الأسبوع هو وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، الذي يتطرّق إلى الحوار بين تيّار "المستقبل" و"حزب الله" في لبنان الذي يستهدف تخفيف الاحتقان السنّي الشيعي. ويوضح أن الحوار لن يشمل القضايا الخلافية ولا سيما دور "حزب الله" في الحرب السورية. ونفى المشنوق أيّ دور لسعد الحريري أو تيّار "المستقبل" في تسليح وتمويل جماعات سنّية متشدّدة في لبنان او تأمين غطاء سياسي لها. وعن خطف عسكريّين لبنانيّين، أكد أن "لا تفاوض مع خاطفيهم إلا بعد أن يتعهّدوا علناً بعدم قتل أيّ منهم. وأوضح أن المقايضة ليست مستثناة في جهود إطلاق المخطوفين وأن المسؤول الوحيد عن التفاوض هو مدير الأمن العام اللبناني". وعن المرشّح لانتخابات الرئاسة اللبنانية رأى المشنوق أنه سيكون توافقيا.