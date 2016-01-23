700 امرأة تونسية ذهبن إلى "الجهاد" بحسب الصحافة التونسية ومنظمات المجتمع المدني. هذا ما قالته ضيفة البرنامج الدكتورة سميرة مرعي فريعة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية. وأضافت أن الإرهاب يستهدف المراهقات التونسيات أكثر من غيرهن. وأنحت باللائمة في انخراط الشباب في الإرهاب على انعدام التنمية الثقافية والإحساس بالإقصاء والتهميش والفقر. وتقول إن ما يهمها هو وقاية تونس وتنفيذ خطة وطنية تجعل الأمهات أول من يحارب الإرهاب. وعن أوضاع المرأة التونسية عموماً تقول إن دستور 2014 يلزم الدولة بمقاومة العنف ضد المرأة. وختمت بالقول إن المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى ليست مطروحة الآن لكن يمكن أن تُطرح على استفتاء.