ضيف هذا الأسبوع هو الدكتور مروان المعشّر، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق في الأردن. يقول المعشّر إن العاهل الأردني قدم مشروعاً إصلاحياً متكاملاً لترسيخ الديمقراطية لكن مؤسّسات الدولة لا تترجم رؤية الملك.

وانتقد الوزير الأسبق للخارجية الأردنية هيمنة السلطة التنفيذية على صنع القرار في بلاده، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية لديها سلطة واضحة على صنع القرار تتعدّى مسألة الأمن.

وطالب ببرلمان قوي وتشريعات تضمن الوصول إلى سلطة قضائية قوية. ويعتبر في المقابل، أن المواطنة ليست متساوية في الأردن، مطالباً بعقد اجتماعي جديد.

وقارن بين التيارات الإسلامية في البلدان العربية فقال إن تجربة الأحزاب الإسلامية في المغرب وتونس نجحت على عكس ما حصل معها في الأردن ومصر.