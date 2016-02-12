ضيف هذا الأسبوع هو إيلي حاتم المستشار السياسي لمؤسّس حزب "الجبهة الوطنية" المتطرّفة في فرنسا جان ماري لوبنن، الذي ردّ على أسئلة عدة أهمها: هل نجحت زعيمة الحزب مارين لوبن التي خلفت والدها في زعامة "الجبهة" في تلميع صورتها وإعطائها هوية مغايرة لصفة العنصرية ومعاداة الإسلام والمهاجرين؟ من هو الفرنسي؟ وهل يتطلب اندماج الفرنسيين من أصل مغاربي في المجتمع الفرنسي التنازل عن قيم ومثل دينية واجتماعية؟ هل يظل إعلان مارين لوبن عن عزمها التفريق بين الدين والدولة وجيها في ضوء تصريح ابنة شقيقتها ماريون مارشال لوبن عن أن "الإسلام لا يرقى إلى مستوى الكاثوليكية في فرنسا؟" هل جاءت هجمات 13 نوفمبر الماضي في فرنسا بمثابة هدية لحزبها لتخويف الفرنسيين من المهاجرين والإسلام.