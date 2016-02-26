ضيف هذا الأسبوع هو د. خضيّر المرشدي ممثل حزب "البعث" العراقي والأمين العام لـ "الجبهة الوطنية القومية الاسلامية". عن هذا الخليط من الإيديولوجيات في مسمّى هذه الجبهة يقول الدكتور المرشدي إن الربط بين العروبة والإسلام هو أساس فكرنا في حزب "البعث." في هذا السياق يعتبر أن حزب "البعث" لا علاقة له بضباط الجيش العراقي السابق الذين توزعوا على جهات عدة. ويضيف أن الدمار الذي حل بالعراق جعل العراقيين يتمنّون عودة حزب "البعث" إلى الحكم لكنه يستدرك فيقول: "نعترف بوجود أخطاء ارتكبناها في الحكم السابق ونسعى إلى تجاوزها". وعن آفاق المصالحة في العراق يرى أنها لن تتحقق في ظل الاحتلال الإيراني ووجود ميليشيات تابعة لطهران فيه. ويعتبر أن التحالف العربي والاسلامي بقيادة السعودية يشكل صحوة عربية جديدة لمواجهة النفوذ الإيراني.