ضيف هذا الأسبوع هو محمد موساوي، رئيس "اتحاد مساجد فرنسا،" الذي يوضح وجود نحو 2300 مسجد في فرنسا، "لكن هناك حاجة لضعف هذا العدد لتفادي لجوء المصلين الى اماكن عبادة غير رسمية او الاضطرار إلى الصلاة في الشارع أيام الجمعة". كما يؤكد. ويشير إلى أنه منذ حوادث 13 نوفمبر 2015 أغلقت 5 أماكن عبادة غير رسمية. ويقول إن "أي مكان عبادة يزعزع استقرار بلد أو يروّج للتطرّف لا يجوز اعتباره مسجدا." ويتحدّث عن مبادرة دعوة فرنسيّين غير مسلمين لإطلاعهم على الإسلام الصحيح وفتح حوارات معهم. ويحمّل الدولة والمجتمع المسؤولية عن انخراط بعض الشباب الفرنسي المسلم في الإرهاب موجّهاً اللوم كذلك إلى التهميش والاقصاء في المجتمع. ويرى أن "إجراءات مكافحة الإرهاب مثل نزع الجنسية ممّن تثبت صلتهم بالإرهاب لا تتناغم والتقليد الفرنسي."