ضيف هذا الأسبوع هو الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك وعضو المكتب السياسي لحزب "الاتّحاد الوطني الكردستاني." يقول إنه اذا طرأت حاجة إلى الاستعانة بـ "الحشد الشعبي" فسيُطلب ذلك من رئيس الوزراء، وأكد أنه لن تدخل أيّ قوة الى محافظة كركوك الا بطلب منّا." وذكّر المحافظ بان قوّات "البيشمركة" والشرطة حالت من دون دخول "داعش" إلى كركوك. وأوضح في المقابل، أن "البيشمركة" ستتردّد في الذهاب إلى أي منطقة عربية في العراق. وعن تداعيات انخفاض أسعار النفط يقول إن ذلك تسبّب في عدم دفع رواتب الموظّفين في إقليم كردستان العراق.