ضيف هذا الأسبوع هو وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي، الذي يرى أن التركيبة السنّية في لبنان ليست حديدية مثل "حزب الله". لكنه يعتقد أن ذلك أفضل للطائفة المكوّنة من أكثر مليون و200 ألف مواطن. ويصف ريفي "حزب الله" من خلال خبرته الأمنية بأنه "وهم كبير صنعه ضعف المكوّن السنّي،" مطالباً باستقالة الحكومة "لأنها عاجزة عن حلّ ملفّات كثيرة. واتهم اعضاء الحكومة بأنهم "شهود زور" معتبراً أن وقواعد اللعبة في مجلس الوزراء صارت تغطّي "حزب الله" وأكد أن مدينة طرابلس ليست دويلة وأن "حزب الله" حاول تشويه سمعتها.