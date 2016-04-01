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وزير خارجية البحرين يردّ على أوباما

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ضيف الحلقة هو الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين الذي يرى أنه لا يجوز تحميل علاقات دول الخليج تبعات التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي باراك أوباما حول الدور الاميركي في المنطقة والعلاقات مع ايران قائلاً إن هذا قد يكون تعبيرا عن رأي شخصي وليس مؤشرا على تغيير في السياسة الأميركية في الخليج. ودعا إيران، كي يتسنى إجراء حوار معها، إلى تغيير سياستها الخارجية تغييرا شاملا تجاه دول منطقة الخليج. وأوضح أيضاً أن مناورات "رعد الشمال" هي رسالة إلى كلّ من يظن أن بإمكانه أن يضرب المنطقة بما في ذلك ايران.

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