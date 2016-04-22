ضيف حلقة هذا الأسبوع هو الشيخ عادل المعاودة عضو مجلس الشورى في البحرين.

يتحدّث عن لقائه عناصر من المعارضة السورية المسلحة على الحدود التركية السورية في العام 2012، موضحاً أن ما يقوم به هو لدعم الشعب السوري، وينحصر في مشاريع إغاثة إنسانية.

ويتحدث البرلماني البحريني عن الجهود التي تُبذل في بلاده لمنع المغرّر بهم من الذهاب إلى سوريا. وعن الوضع الداخلي، يقول إن "من حقّ الشيعة أن تكون لديهم مطالب معيشية وسياسية مشروعة على أن يعبروا عنها بطرق سلمية مشروعة".

وفي ما يتعلّق بالديمقراطية يرى أن "هذه التجربة عند العرب هي عرجاء بسبب الفهم الناقص لها"، على حدّ تعبيره.