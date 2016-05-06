ضيفة البرنامج هذا الأسبوع هي السيدة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات. تقول إن الرئيس الأسبق محمد مرسي منح السادات "قلادة النيل" صباحاً ودعا قتلته في المساء إلى احتفالات "6 أكتوبر".

وفي السياق نفسه قالت: "أبلغني وزير الداخلية الأسبق نبوي اسماعيل عن شخص خطط لاغتيال السادات وغادر مصر قبل التنفيذ." وعن زوجها تقول: "أنور السادات كان فلاحاً ولم يكن يحب أن تتدخل زوجته في شؤون الحكم، وأنه أمر ابنه جمال بأن لا يعمل في السياسة وقد احترم رغبة والده".

وأوردت أنها بعد اغتيال زوجها وُضعت على لائحة الشؤون الاجتماعية وكان راتبها 900 جنيه. وعن "الإخوان" أوضحت أنها ضدّهم، "لأنهم يقتلون أبناءنا وعساكرنا."