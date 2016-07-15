ضيف هذا الأسبوع هو د. محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية،" الذي رأى أن منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني كانت أول طرف يطالب بإصلاحات من الداخل، غير أن نظام "ولاية الفقيه" لا يمكن إصلاحه، بحسب رأيه. ويعزو ذلك إلى أنّ "ولاية الفقيه" قائمة على القمع المطلق ودعم الإرهاب والأصولية، مشيراً إلى أن منظّمته تقاتل النظام منذ نحو 35 عاماً وتناضل من أجل إسقاطه. وأكد أنّ المقاومة الإيرانية لديها إطار عمل هي والمجموعات الأخرى الحليفة يقوم على 3 مبادئ تبدأ بإطاحة شعار "ولاية الفقيه" وتأسيس جمهورية ديمقراطية والفصل بين الدين والدولة.