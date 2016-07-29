عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية نقطة نظام

جان ماري لوبَّن

رابط مختصر

ضيف هذا الأسبوع هو جان ماري لوبَّن مؤسّس "الجبهة الوطنية" اليمينية المتشدّدة في فرنسا التي آلت زعامتها إلى ابنته مارين لوبَّن. وفي ردّ على اتهامات بالعنصرية ومعاداة المسلمين، يقول لوبَّن إنه كان أول من قدّم مرشّحاً عربياً لعضوية البرلمان الفرنسي عن منطقة باريس العام 1957. ويقرّ بأن ثمة مشكلة في الربط بين إسم المسلم وفكرة العنف الشائعة عن سكان الضواحي وغالبيتهم من أصول مهاجرة. ويقول إنه يفضّل فوز المرشّح للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب "لأنه ضدّ اللوبيات التي تصنع السياسة في الولايات المتّحدة،" بحسب رأيه.

إقرأ أيضاً منى سيلاوي منى سيلاوي 17:41 GMT
إقرأ أيضاً ناديا مراد ناديا مراد 08:23 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر