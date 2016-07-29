ضيف هذا الأسبوع هو جان ماري لوبَّن مؤسّس "الجبهة الوطنية" اليمينية المتشدّدة في فرنسا التي آلت زعامتها إلى ابنته مارين لوبَّن. وفي ردّ على اتهامات بالعنصرية ومعاداة المسلمين، يقول لوبَّن إنه كان أول من قدّم مرشّحاً عربياً لعضوية البرلمان الفرنسي عن منطقة باريس العام 1957. ويقرّ بأن ثمة مشكلة في الربط بين إسم المسلم وفكرة العنف الشائعة عن سكان الضواحي وغالبيتهم من أصول مهاجرة. ويقول إنه يفضّل فوز المرشّح للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب "لأنه ضدّ اللوبيات التي تصنع السياسة في الولايات المتّحدة،" بحسب رأيه.