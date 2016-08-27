"الإسلام دين ودنيا وليس دينا ودولة" هذه هي وجهة نظر ضيف نقطة نظام لهذا الاسبوع وزير الثقافة المصري حلمي النمنم الذي يرى ايضا أن مصر علمانية بطبيعتها وفطرتها. ويقول إن "الاخوان" نقلوا فكرة علمانية الدولة على أنها نقيض للدين. وعن حرية الاديان يقول وزير الثقافة المصري ان هذه الحرية يتضمنها الدستور وتشمل جميع الاديان. ويرى الوزير النمنم ان تجديد الخطاب الديني لا يجوز ان يكون حكرا على الازهر. ويقول إن مشكلة الارهاب لن تحل ما لم تحل أزمة فلسطين. واخيرا اعرب وزير الثقافة المصري عن معارضته لقانون الحبس في قضايا النشر وذلك يقتضي تفعيل دستور العام 2014.