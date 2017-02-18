هل من أفق لمصالحة وطنية بين الدولة وأطراف معارضة بما فيها "الإخوان؟" ضيف هذا الأسبوع منتصر الزيّات المحامي السابق عن الجماعات الإسلامية يقول إن لديه أفكاراً بهذا الشأن، "لكنها لم تصل إلى حدّ المبادرة". ويرى أن من متطلبات المصالحة هيكلاً مؤسّساتيا للعدالة الانتقالية على غرار ما جرى في دول إفريقية وضرورة تغليب المصلحة الوطنية على الأجندات الحزبية الضيقة.

ويرى أن هناك حاجة لمراجعاتٍ من جانب "الإخوان" وأجهزة الدولة على حدّ سواء. ويضيف أن على "الإخوان" تقديم مصلحة الوطن والمشاركة الفاعلة في وقف العنف. أما عن الطرف الممكن أن تحاوره الدولة، فيرى أن "التيّار الإخواني" الذي يرفض "عسكرة المعارضة" هو المؤهّل لهذا الحوار. ويأخذ على "الإخوان" ارتكابهم أخطاءً سياسية جسيمة منها عدم قبولهم "مبادرة 3 يوليو."