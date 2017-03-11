الاقتباس من النص الديني ممكن إذا كان لبث الفضيلة" هذا ما يقوله ضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع ساري الأسعد نقيب الفنانين الأردنيين في اعقاب شطب النقابة عضوية فنانة مسرحية أردنية لاتهامها باستخدام عبارة اعتبرت تحريفا لنص قراني، الضيف كرر الحديث عن الهجمات على الفنانين في مواقع التواصل الاجتماعي وتأثير هذه الهجمات في قرار النقابة الذي اتخذ حسب النقيب مراعاة لما يدور في البلد ولحماية حوالي2000 فنان. ويتهم ضيفنا بعض المغمورين بتجاوز النص الديني طلبا للشهرة واشتكى من أن مجموعة أردنية حاولت الإساءة إليه من خلال تشبيهه بـ "أبو بكر البغدادي"